Названо условие для разговора Путина и Пашиняна

Песков: Путин и Пашинян поговорят, если премьер Армении приедет в Петербург

У президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет возможность поговорить, если глава правительства республики приедет на встречу СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цитирует «Интерфакс».

При этом он отметил, что сейчас планов по контактам Путина и Пашиняна нет. «В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля допустил, что общение Пашиняна и Путина может состояться раньше саммита, если лидеры стран сочтут это необходимым. Песков также уточнил, что речь идет о традиционном предновогоднем саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков выразил надежду, что Пашинян приедет на саммиты СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре. «Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения», — заявлял он.