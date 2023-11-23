В России понадеялись на визит Пашиняна на саммиты СНГ и ЕАЭС

Помощник Путина Ушаков понадеялся на приезд Пашиняна на саммиты СНГ и ЕАЭС

Помощник президента России Юрий Ушаков понадеялся, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет на саммиты Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые пройдут в Санкт-Петербурге в декабре. Об этом представитель Кремля высказался в беседе с журналистами, передает ТАСС.

По его словам, представители Армении должны приехать в Санкт-Петербург, где будет проходить традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ и формальное заседание ЕАЭС. «Кстати, на этом заседании председателем после нас становится Армения, поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять [эстафетную] палочку у [президента России] Владимира Владимировича Путина», — заявил он.

В октябре сообщалось, что премьер-министр Армении поехал в Грузию вместо участия в совете глав правительств стран СНГ и Евразийском межправительственном совете. До этого он также отказался от визита на саммит глав государств СНГ, посетив вместо этого инаугурацию нового мэра Еревана Тиграна Авиняна.