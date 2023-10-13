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16:33, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин ответил на вопрос о возможном выходе Армении из СНГ

Путин: Армения не выходит из СНГ

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Армения не выходит из СНГ, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, он созванивался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждал сегодняшний саммит СНГ.

«Мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю понятными... Но, насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не выходит», — сказал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Пашинян не поехал на саммит глав государств СНГ. Вместо этого он пришел на инаугурацию нового мэра Еревана Тиграна Авиняна.

Лидеры стран СНГ подписали сегодня 16 совместных документов во время саммита в столице Киргизии Бишкеке. В частности, соглашения о Договоре об учреждении Международной организации по русскому языку, председательстве в СНГ в 2024 году, Заявлении глав государств-участников содружества о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.

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    Анастасия Яланская
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