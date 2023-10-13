Лидеры стран СНГ подписали 16 документов

Лидеры стран СНГ подписали 16 совместных документов на саммите в Бишкеке

Лидеры стран СНГ подписали 16 совместных документов во время саммита в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.

«Под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, по итогам которого подписан ряд документов», — сказано в заявлении.

Лидеры стран подписали соглашения о Договоре об учреждении Международной организации по русскому языку, председательстве в СНГ в 2024 году, Заявлении глав государств-участников содружества о поддержке и продвижении русского языка как языка межнационального общения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны СНГ ждут непростые времена, и в этих условиях действовать нужно сообща. По его словам, у членов СНГ есть старший брат — Россия, который пытается помочь, но имеет при этом свои интересы, а с другой стороны находится Запад.