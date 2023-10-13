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15:30, 13 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко предрек странам СНГ непростые времена

Лукашенко: страны СНГ ждут непростые времена, действовать нужно сообща
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) ждут непростые времена, и в этих условиях действовать нужно сообща. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, Россия и Белоруссия «очень серьезно поняли», в каких обстоятельствах находятся. «Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами», — предрек Лукашенко.

Он отметил, что у стран СНГ есть старший брат — Россия, который пытается помочь, но имеет при этом свои интересы, а с другой стороны находится Запад.

«Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить», — сказал президент.

Ранее Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ. «Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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