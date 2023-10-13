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13:39, 13 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием СНГ

Лукашенко: русский язык — величайшее достояние, которое нельзя потерять

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык величайшим достоянием Содружества Независимых Государств (СНГ), которое нельзя потерять. Об этом он заявил на саммите организации в Бишкеке, передает РИА Новости.

Лукашенко отметил, что во многих республиках молодежь говорит на русском языке хуже, чем на английском. «Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют», — сказал он.

По его словам, нет необходимости в отказе от использования русского языка. «Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние», — заключил белорусский лидер.

Ранее на Украине языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах» на телеканалах. В соответствии с законом «О медиа» с августа 2024 года речь спикеров на русском языке надо будет дублировать, но Креминь призывает начать делать это уже сейчас.

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