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13:08, 11 октября 2023Бывший СССР

На Украине призвали отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах»

Языковой омбудсмен призвал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах»

Фото: Unsplash

На Украине языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах» на телеканалах. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Судя по всему, его призыв касается выступлений спикеров на русском языке на основных украинских телеканалах. Издание отмечает, что до июля 2024 года это разрешено. После, в соответствии с законом «О медиа», речь гостей надо будет дублировать. Однако Креминь уже сейчас призывает начать делать это.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ призвала президента Украины Владимира Зеленского уважать румынский язык. Она поинтересовалась у него, не хочет ли он поговорить с ней про румынское меньшинство на Украине.

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    Александр Слабиев
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