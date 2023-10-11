В Румынии потребовали от Зеленского вернуть территории

Сенатор Шошоакэ призвала Зеленского вернуть земли Румынии

Румынский сенатор от оппозиции Диана Шошоакэ призвала прибывшего с визитом Владимира Зеленского вернуть территории. Видеоролик с ее обращением к главе государства опубликован на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Политик поинтересовалась у Зеленского, не хочет ли он поговорить с ней про румынское меньшинство на Украине. «Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <…> Верните наши территории, уважайте румын и их язык», — потребовала Шошоакэ.

Зеленский прибыл в Румынию во вторник, 10 октября. Он провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.