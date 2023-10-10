Зеленский прибыл в Румынию

Президент Украины Зеленский прибыл с визитом в Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Румынию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, у него запланирована встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Он также отметил, что Украина благодарна Румынии за масштабную помощь и солидарность. Зеленский планирует обсудить с Йоханнисом дальнейшее взаимодействие в области безопасности, развитие авиационной и других оборонных коалиций, а также усиление ПВО, общую архитектуру безопасности в регионе Черного моря и отношения с партнерами.

О готовящемся визите Зеленского в Румынию впервые с начала российской спецоперации стало известно 6 октября. Позже представители правительства Румынии посетят Киев для «установления точек сотрудничества».