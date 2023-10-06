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13:58, 6 октября 2023Бывший СССР

Зеленский посетит Румынию впервые после начала СВО

Зеленский на следующей неделе посетит Румынию впервые после начала СВО

Фото: Juan Medina / Reuters

Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Румынию впервые после начала специально военной операции (СВО). Об этом сообщает телеканал Digi24.

«Как обычно, когда речь идет об украинских политиках, мы избегаем разглашения данных именно потому, что знаем, насколько они осторожны в плане безопасности, особенно на таком высоком уровне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Зеленский встретится с румынским лидером Клаусом Йоханнисом. Позже представители правительства Румынии посетят Киев для «установления точек сотрудничества».

Ранее президент Украины провел короткую беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам украинского лидера, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, двустороннее сотрудничество государств и межрегиональные экономические проекты.

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    Алевтина Запольская
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