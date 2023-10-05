Зеленский впервые встретился с Пашиняном

Премьер Армении Пашинян кратко пообщался с Зеленским на саммите в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели короткую беседу в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, это была их первая встреча. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

По словам украинского лидера, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, двустороннее сотрудничество государств и межрегиональные экономические проекты. «Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами», — отметил Зеленский.

В начале сентября жена Пашиняна Анна Акопян посещала в Киев в рамках встреч первых леди. Ее темой стало психическое здоровье.