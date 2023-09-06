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12:48, 6 сентября 2023Бывший СССР

Супруга премьера Армении приехала в Киев

Жена премьера Армении Акопян впервые прибыла в Киев на встречу первых леди

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые прибыла в Киев, где планирует принять участие во встрече первых леди. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Отмечается, что темой встречи в этом году стало психическое здоровье. По данным издания, во время своего визита Акопян также намерена передать Украине гуманитарную помощь.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в интервью назвал ошибочной зависимость от России в сфере безопасности. При этом глава правительства подчеркнул, что республика уже «вкусила горькие плоды» такой ошибки.

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    Георгий Нестеров
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