Супруга премьера Армении приехала в Киев

Жена премьера Армении Акопян впервые прибыла в Киев на встречу первых леди

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян впервые прибыла в Киев, где планирует принять участие во встрече первых леди. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

Отмечается, что темой встречи в этом году стало психическое здоровье. По данным издания, во время своего визита Акопян также намерена передать Украине гуманитарную помощь.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в интервью назвал ошибочной зависимость от России в сфере безопасности. При этом глава правительства подчеркнул, что республика уже «вкусила горькие плоды» такой ошибки.