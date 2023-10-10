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13:18, 10 октября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с президентом Румынии

Зеленский в Румынии встретился с президентом республики Йоханнисом

Фото: Juan Medina / Reuters

Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

Встреча прошла в резиденции Йоханниса в дворце Котрочень в Бухаресте.

Ранее парламент республики отменил запланированное выступление президента Зеленского. Ряд парламентариев приняли соответствующее решение положительно.

10 сентября президент Украины сообщил о прибытии в Румынию. Он отметил, что Киев благодарен Румынии за масштабную помощь и солидарность.

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    Алевтина Запольская
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