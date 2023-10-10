Зеленский встретился с президентом Румынии
Зеленский в Румынии встретился с президентом республики Йоханнисом
Владимир Зеленский встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.
Встреча прошла в резиденции Йоханниса в дворце Котрочень в Бухаресте.
Ранее парламент республики отменил запланированное выступление президента Зеленского. Ряд парламентариев приняли соответствующее решение положительно.
10 сентября президент Украины сообщил о прибытии в Румынию. Он отметил, что Киев благодарен Румынии за масштабную помощь и солидарность.