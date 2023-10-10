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12:35, 10 октября 2023Мир

Румыния отменила выступление Зеленского в национальном парламенте

G4Media: парламент Румынии отменил выступление Зеленского в ходе его визита
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Juan Medina / Reuters

Парламент Румынии отменил запланированное ранее выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе его визита в Бухарест. Об этом со ссылкой на источники в национальном парламенте сообщает румынский портал G4Media.

«Руководство парламента во вторник приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится», — говорится в публикации.

Отмечается, что соответствующее решение положительно встретили ряд парламентариев. В частности, депутат Джордж Симион, известный своими пророссийскими взглядами, с иронией отреагировал на новость об отмене выступления украинского лидера на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зеленский не придет сегодня в румынский парламент», — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Румынию. О готовящемся визите впервые с начала российской спецоперации стало известно 6 октября. Позже представители правительства Румынии посетят Киев для «установления точек сотрудничества».

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    Глеб Бажуткин
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