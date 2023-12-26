Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:39, 26 декабря 2023Бывший СССР

Алиев прибыл в Петербург на следующий день после Пашиняна

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Санкт-Петербург на саммит глав СНГ
СюжетСаммит Содружества Независимых Государств (СНГ)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению президента России Владимира Путина для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Vesti.az.

В петербургском аэропорту «Пулково-1» Алиева встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

25 декабря, за день до президента Азербайджана, на неформальный саммит глав СНГ также прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общение двух лидеров, вероятно, может состояться.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

      В Рособрнадзоре рассказали о следящей за выпускниками на ЕГЭ нейросети

      В Верховной Раде объяснили потребность в мобилизации еще полумиллиона человек

      Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

      Экс-глава разведки Сербии поблагодарил Россию

      Врач предупредила об опасности дыхания ртом

      Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты

      Шойгу высказался об уровне поддержки СВО жителями России

      Круизный лайнер с россиянами застрял в порту при отплытии в Турцию

      МИД России напомнил о зверствах Великобритании против ирландцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости