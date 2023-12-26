Алиев прибыл в Петербург на следующий день после Пашиняна

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Санкт-Петербург на саммит глав СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению президента России Владимира Путина для участия в неформальном саммите глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Vesti.az.

В петербургском аэропорту «Пулково-1» Алиева встречали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

25 декабря, за день до президента Азербайджана, на неформальный саммит глав СНГ также прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что общение двух лидеров, вероятно, может состояться.