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17:46, 25 декабря 2023Бывший СССР

В Кремле оценили возможность встречи Алиева и Пашиняна

Песков о встрече Алиева и Пашиняна: на полях саммита СНГ все могут пообщаться
Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) все могут пообщаться. Так он оценил возможность встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, цитирует РИА Новости.

«В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила предложение Москвы провести очередной раунд переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном в ближайшее время в РФ.

25 декабря Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ. Песков накануне сообщал, что повестка заседания, в котором примет участие Владимир Путин, будет «действительно содержательной».

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      Кристина Есикова
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