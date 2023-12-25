В Кремле оценили возможность встречи Алиева и Пашиняна

Песков о встрече Алиева и Пашиняна: на полях саммита СНГ все могут пообщаться

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на полях неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) все могут пообщаться. Так он оценил возможность встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, цитирует РИА Новости.

«В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила предложение Москвы провести очередной раунд переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном в ближайшее время в РФ.

25 декабря Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ. Песков накануне сообщал, что повестка заседания, в котором примет участие Владимир Путин, будет «действительно содержательной».

