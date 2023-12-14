В МИД назвали опасными попытки отказаться от договоренностей Баку и Еревана

Захарова: попытки отказаться от договоренностей Баку, Еревана и Москвы опасны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трехсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов сохраняют силу, а попытки отказаться от них крайне опасны. Ее цитирует РИА Новости.

«Ввиду отсутствия мирного договора между Арменией и Азербайджаном попытки дезавуировать эти важнейшие документы считаем крайне опасными. Такой шаг неминуемо обернется серьезными рисками, в первую очередь — для самой Армении», — сказала она. Захарова назвала эти договоренности безальтернативной дорожной картой примирения Баку и Еревана.

По ее словам, ни одна из сторон не отозвала свою подпись. При этом она обратила внимание, что Россия указала на ряд действий Армении, которые помешали реализовать договоренности. «Армянская сторона на саммите под эгидой ЕС в октябре 2022 года в Праге изменила на 180 градусов свою позицию по Карабаху, признав его принадлежность Азербайджану», — уточнила официальный представитель МИД.

Кроме того, Москва подтвердила предложение провести очередной раунд переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном в ближайшее время в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Армения особенно не информировала российскую сторону о планах признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.