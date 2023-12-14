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15:46, 14 декабря 2023Бывший СССР

Путин высказался о признании Арменией Карабаха частью Азербайджана

Путин: Ереван особенно не сообщал РФ о планах признать Карабах за Азербайджаном
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Ереван особенно не сообщал Москве о планах признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом заявил президент России Владимир Путин, «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле, и нас-то особенно не информировали о том, что готовятся к принятию такого решения», — сказал он. Путин назвал свое заявление констатацией факта.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, республика признает азербайджанскую территорию в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя регион.

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      Кристина Есикова
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