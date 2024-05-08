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23:50, 8 мая 2024Россия

Стало известно меню неформального обеда лидеров стран ЕАЭС

Лидерам стран ЕАЭС на неформальном обеде подавали борщ с пампушками и щербет

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Лидерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) во время неформального обеда после саммита в Кремле подавали борщ с пампушками и сметаной, щербет, пожарские котлеты и пельмени с неркой. О содержании меню на обеде политиков стало известно Telegram-каналу «Пул первого».

Также лидерам предложили на выбор котлету «Пожарская» с картофелем и соусом из вешенок или байкальского омуля с кабачками и шпинатом. Политиков угощали также пельменями с неркой. В меню также был борщ с говяжьей грудинкой, пампушкой и сметаной.

В качестве десерта присутствующим предлагали «Анну Павлову» и ароматный десерт из облепихи. Лидерам стран ЕАЭС предложили белое и красное сухие вина «Усадьба Дивноморское». На столе также были разнообразные закуски и свежие фрукты.

Юбилейный саммит ЕАЭС состоялся в Москве в среду, 8 мая.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. Это была первая встреча политиков с декабря 2023 года. В Кремле подчеркивали, что после этого лидеры практически не контактировали, поэтому сегодняшняя беседа особенно важна.

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