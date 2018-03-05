Ольгу Бузову сравнили с Гитлером

Телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за фотографию, на которой она вытянула вперед правую руку. Снимок был опубликован в Instagram.

Бузову сфотографировали на фоне памятника «Здесь начинается Россия», который находится недалеко от города Петропавловск-Камчатский. На снимке телеведущая и певица улыбается, вытягивая вперед правую руку. Этот жест напомнил пользователям соцсети нацистское приветствие.

«Точно зигует, дура», — заявил один из комментаторов. «Ты на Гитлера похожа тут», — сравнил другой подписчик Бузову с диктатором Третьего рейха. Некоторые также пошутили, что «Сталина на нее нет». Однако нашлись и те, кто встал на защиту телезвезды.

В начале марта 2018 года на Ольгу Бузову пытались совершить покушение. Неизвестный мужчина ломился в концертный зал в Хабаровске, где выступала звезда. Он кричал, что у него в сумке оружие и он откроет огонь. Однако охранник нейтрализовал мужчину, затем его забрала полиция.

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