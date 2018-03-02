На Бузову пытались совершить покушение

Неизвестный мужчина ломился в концертный зал в Хабаровске, где выступала певица и телеведущая Ольга Бузова. Он кричал, что у него в сумке оружие и он откроет огонь, сообщается в Instagram-аккаунте «Криминальный Хабаровск».

По информации блога, охранник нейтрализовал мужчину, затем его забрала полиция. Очевидцы сообщают, что напавший, вероятно, был пьян.

«По другой версии, нарушителя раздражали творчество Ольги Бузовой и ее фанаты, что стало для него весомой причиной ворваться в зал с оружием с желанием расстрелять присутствующих», — отмечается в паблике.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.

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