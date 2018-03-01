Бузову назвали унижением культуры и не пустили в театр

Концерт певицы и телеведущей Ольги Бузовой отменили в Саратове. Об этом сообщил член Общественной палаты региона Михаил Волков в Facebook, однако позже удалил свой пост.

Бузова должна была спеть в местном театре оперы и балета, что возмутило некоторых жителей города.

«Ольга Бузова не будет выступать в театре оперы и балета. Много было негативных отзывов, и они были услышаны. Это говорит о том, что гражданское общество развивается. Массовая культура не должна идти в массы через унижение настоящей культуры», — цитирует чиновника dni.ru.

Волков добавил, что «есть места, где Бузова может растить свое эго и умножать фолловеров». «Все ДК на окраинах будут рады. Большинство чиновников согласилось с этой позицией», — отметил он.

От предложенных площадок певица отказалась. Деньги за билеты будут возвращены.

Ранее Бузова пожаловалась на травлю, которую против нее развернули «захлебнувшиеся ненавистью мужчины».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!