Бузова пожаловалась на унижения от захлебнувшихся ненавистью мужчин

Российская певица Ольга Бузова пожаловалась на травлю, которую против нее развернули «захлебнувшиеся ненавистью мужчины». Она заявила в своем Instagram, что терпит от хамов унижения и оскорбления и ее «чаша терпения заполнилась».

Артистка опубликовала фотоколлаж с заголовками посвященных ей заметок из различных СМИ.

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«Мужчины!!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы?» — написала Бузова.

Певица посетовала на то, что свидетельницами травли стали ее бабушки. «К великому моему сожалению — они это все видят. И расстраиваются куда сильнее. От этого мне еще больнее», — отметила она.

Ранее в феврале балерина Анастасия Волочкова обматерила и выставила напоказ «ущербных баб» — женщин, которые писали ей гадости в интернете. Артистка опубликовала скриншоты аккаунтов обидчиков и призвала своих фанатов посмеяться над ними.

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