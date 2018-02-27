Бузова пожаловалась на унижения от захлебнувшихся ненавистью мужчин

Российская певица Ольга Бузова пожаловалась на травлю, которую против нее развернули «захлебнувшиеся ненавистью мужчины». Она заявила в своем Instagram, что терпит от хамов унижения и оскорбления и ее «чаша терпения заполнилась».
Артистка опубликовала фотоколлаж с заголовками посвященных ей заметок из различных СМИ.
«Мужчины!!!! Я не хочу больше это терпеть! Правда. Пользуясь тем, что у меня нет защитника, пользуясь волной негатива, начали появляться одно за другим оскорбительные видео. Это разве по-мужски? Это по-человечески? А если бы такие слова сказали в адрес вашей дочери или жены? Мамы?» — написала Бузова.
Певица посетовала на то, что свидетельницами травли стали ее бабушки. «К великому моему сожалению — они это все видят. И расстраиваются куда сильнее. От этого мне еще больнее», — отметила она.
Ранее в феврале балерина Анастасия Волочкова обматерила и выставила напоказ «ущербных баб» — женщин, которые писали ей гадости в интернете. Артистка опубликовала скриншоты аккаунтов обидчиков и призвала своих фанатов посмеяться над ними.