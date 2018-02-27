Разъяренные монголы осадили издательство из-за Чингисхана с пенисом на лбу

Карикатура на Чингисхана в японской детской манге Yarisugi!!! Itazura-Kun вызвала массовые протесты монгольской диаспоры в Токио, члены которой вышли на акцию к офису издательства Shogakukan. Об этом пишет портал Kotaku.

Отмечается, что в выпуске манги появилось изображение Чингисхана с пенисом на лбу, а имя великого хана Монгольской империи было изменено на «Членгисхан». Издательство извинилось за свою шутку и объяснило ее появление: картинка оказалась победителем конкурса карикатур, в котором участвовали читатели Yarisugi!!! Itazura-Kun.

В результате скандала копии выпуска стали убирать с прилавков магазинов.

В декабре 2017-го россиян возмутила картина художника Дениса Лопатина, изображающая депутата Госдумы Наталью Поклонскую с фалоимитатором в виде императора Николая II. Несколько граждан пожаловались на карикатуру в правоохранительные органы, посчитав, что она оскорбляет чувства верующих.

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