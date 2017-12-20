Портрет Поклонской с фаллоимитатором в виде Николая II проверят в полиции

На Камчатке полиция проверит карикатуру художника Дениса Лопатина, изображающую депутата Госдумы Наталью Поклонскую, которая держит в руке секс-игрушку с лицом императора Николая II. Об этом сообщает «Кам 24».

В правоохранительные органы поступили сразу два заявления, которые касаются картины.

«Заявления зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлениях. Процессуальное решение по ним будет принято после проведения проверки, которую проводят сотрудники управления МВД по Петропавловску-Камчатскому», — рассказала агентству пресс-секретарь управления МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова.

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Согласно одному из заявлений, истец требует привлечь к ответственности не только Лопатина, но и арт-центр «Гараж», где выставлены работы карикатуриста.

«От своих знакомых я получил фотографию работы с открытия выставки, выставленной в отдельной комнате, на которой изображена Поклонская Н.В. в руке которой фалоимитатор в виде Царя Николая (II) Александровича Романова. Считаю эту карикатурную работу кощунственной и богохульной по своей сути», — говорится в документе.

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По словам заявителя, карикатура оскорбляет чувства верующих, а «публичный показ подобной картины является действием, направленным на унижение достоинства человека по признаку принадлежности к православному вероисповеданию».

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