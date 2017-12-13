На Украине снова возбудились из-за Поклонской

Адвокат депутата Госдумы Натальи Поклонской Максим Могильницкий в своем Facebook сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ее незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в 2014 году.

Могильницкий напомнил, что прокурор Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов обвинил Поклонскую в военных преступлениях. Он раскритиковал работу ведомства Юрия Луценко и указал, что адвокаты объединения «Могильницкий и партнеры» через суд обязали ГПУ зарегистрировать уголовное производство по факту незаконного увольнения Натальи Поклонской из Генпрокуратуры Украины. По его словам, они предоставили суду достаточно фактов, свидетельствующих о допущении Олегом Махницким (исполняющий обязанности генерального прокурора Украины в 2014 году) и его подчиненными должностных преступлений при увольнении Поклонской. «Наши доводы подкреплены железными фактами», — добавил Могильницкий.

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Сама Поклонская была удивлена возбуждением уголовного дела. «Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства», — написала она. Поклонская пожелала удачи коллегам-прокурорам из Украины, которые, по ее мнению, не смогут принять законное решение «при таком руководстве».

12 декабря Гюндуз Мамедов заявил, что действия Поклонской в 2014 году подпадают под действие статей о военных преступлениях. «Будучи на так называемой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимые нарушения прав человека», — привело его слова агентство УНН.

В августе Мамедов рассказал о возбуждении уголовного дела против Поклонской в связи с запретом «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России). Решение о приостановке деятельности организации Поклонская приняла в апреле 2016-го. Позже Минюст России внес организацию в перечень тех, чья работа приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

О возбуждении первого уголовного дела в отношении Поклонской стало известно 27 сентября 2016-го. Причиной стало ее избрание в Госдуму от Крыма. Вместе с ней фигурантами дела стали избранные по списку «Единой России» Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также избранные по одномандатным округам Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко и Дмитрий Белик.

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