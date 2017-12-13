Бывший СССР
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Ротшильды рассказали об отказе иностранцев покупать компанию Порошенко
Канада одобрила поставки оружия Украине
На Украине снова возбудились из-за Поклонской
Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег
С Укупником никто не захотел фотографироваться
Израиль задействовал «псевдоарабов» для подавления палестинского бунта
Раскрыты подробности смерти бывшей участницы «Дома-2»

На Украине снова возбудились из-за Поклонской

Перейти в «Мою Ленту»
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Адвокат депутата Госдумы Натальи Поклонской Максим Могильницкий в своем Facebook сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ее незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в 2014 году.

Могильницкий напомнил, что прокурор Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов обвинил Поклонскую в военных преступлениях. Он раскритиковал работу ведомства Юрия Луценко и указал, что адвокаты объединения «Могильницкий и партнеры» через суд обязали ГПУ зарегистрировать уголовное производство по факту незаконного увольнения Натальи Поклонской из Генпрокуратуры Украины. По его словам, они предоставили суду достаточно фактов, свидетельствующих о допущении Олегом Махницким (исполняющий обязанности генерального прокурора Украины в 2014 году) и его подчиненными должностных преступлений при увольнении Поклонской. «Наши доводы подкреплены железными фактами», — добавил Могильницкий.

Сама Поклонская была удивлена возбуждением уголовного дела. «Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из Генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства», — написала она. Поклонская пожелала удачи коллегам-прокурорам из Украины, которые, по ее мнению, не смогут принять законное решение «при таком руководстве».

12 декабря Гюндуз Мамедов заявил, что действия Поклонской в 2014 году подпадают под действие статей о военных преступлениях. «Будучи на так называемой должности прокурора Крыма, она совершала недопустимые нарушения прав человека», — привело его слова агентство УНН.

В августе Мамедов рассказал о возбуждении уголовного дела против Поклонской в связи с запретом «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в России). Решение о приостановке деятельности организации Поклонская приняла в апреле 2016-го. Позже Минюст России внес организацию в перечень тех, чья работа приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

О возбуждении первого уголовного дела в отношении Поклонской стало известно 27 сентября 2016-го. Причиной стало ее избрание в Госдуму от Крыма. Вместе с ней фигурантами дела стали избранные по списку «Единой России» Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также избранные по одномандатным округам Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко и Дмитрий Белик.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Прокуратура квалифицировала действия Поклонская как военное преступление
На Украине завели новое дело в отношении Поклонской
В Киеве возбудили уголовное дело против избранных от Крыма депутатов Госдумы
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня
Нил Ушаков

За двумя зайцами

Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
15:53Сегодня

Названы острейшие проблемы украинской армии

18:49Сегодня

В паспорт ДНР закралась латинская буква

16:12Сегодня

Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»

Бывший СССР00:0411 декабря
Владимир Плахотнюк

Усатый против Дона

За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
02:48Сегодня

В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

15:12Сегодня

Автобусы из ДНР оказались российского производства

23:0312 декабря

На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату

Бывший СССР00:05 4 декабря

Вошла во вкус

Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
10:37Сегодня

Саакашвили рассказал о планах на пост президента Украины

23:5412 декабря

Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины

17:5112 декабря

В Киеве поймали оружейного барона

Россия
«Дикие люди проявили дикость — удивляться нечему»
Студента заставили извиниться, но он готов продолжить спор с кавказцами
Тюменские родители восстали против уроков про ВИЧ
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Госдума ужесточила наказание для живодеров
Учительница начальных классов умерла на уроке
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
Греция решила выдать США обвиняемого в отмывании миллиардов долларов россиянина
Израиль задействовал «псевдоарабов» для подавления палестинского бунта
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Разгромленное «Исламское государство» напало на Дамаск
Все материалы
Бывший СССР
Нил УшаковЗа двумя зайцами
Мэр Риги Ушаков забыл о русских и поглядывает на Запад
Названы острейшие проблемы украинской армии
Евросоюз потребовал от украинских борцов с коррупцией «быть потише»
В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией
Автобусы из ДНР оказались российского производства
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Госдума разрешила зарабатывать с помощью герба России
Ротшильды рассказали об отказе иностранцев покупать компанию Порошенко
Входит и не выходит
Сложно ли попасть в крупную сеть и что бывает с теми, кто встал на ее полку
Цены подмерзают
В российских магазинах перед праздниками подешевели новогодние продукты
Стерлигов начал продавать розги
В Крыму начали воровать песок
Все материалы
Силовые структуры
Бандитский спецназ
Главный киллер ореховских знал толк в конспирации и технологиях
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В «Матросской тишине» обнаружили VIP-камеры
Российский мэр попал в колонию за разбой в подъезде
Омский боец ММА задушил буксировочным тросом владельца Lexus ради машины
Работника столичного автосервиса нашли без головы, конечностей и полового органа
Все материалы
Наука и техника
«Караваны русов доходили до Багдада»
Украинский историк про Русь с маленькой буквы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
В Антарктиде нашли «инопланетные» микроорганизмы
Назван способ избавиться от ожирения
Раскрыта польза голодания
У египетской мумии обнаружили рак
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Мэйуэзер захотел выступать в UFC и зарабатывать много денег
Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006
Фанат обнажил интимные части тела перед спартаковцами и сделал «Зенит» беднее
Победитель «Тур де Франс» объяснил положительную допинг-пробу
Робот сел за руль и повез олимпийский огонь
Все материалы
Культура
«За деньги девчонки торгуют любовью»
Чему научили нас первые советские рэперы
Есть почитать че?
Библиотека как мир, гуки и геи в беде, сразу два Линча: топовый артхаус на 2A17
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
Шнуров объявил песню Бузовой саундтреком года и нашел там путь России
Американцы посмотрели «Крым» и пожалели
Власти прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Привезенный в Россию украинский фильм о Донбассе проверят на экстремизм
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Застрявший головой в микроволновке блогер поплатится за собственную глупость
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Обгадившийся в подгузник ребенок массово атаковал пользователей сети
Twitter пригрозили заблокировать в России через сутки
Знаменитости передумали дружить со школьником со странным носом из-за расизма
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Женщинам предложили обмазывать губы васаби
Россиянина лишили возможности покататься на купленном Bugatti
Звезды объявлены новыми полосками
Gucci ошибся в названии собственного бренда
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Все материалы
Путешествия
Вас здесь не стояло
Самые красивые места в мире
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Все материалы
Из жизни
Петух — любовник Сатаны
Самые невероятные казни животных от Средневековья до наших дней
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Трансгендер родил ребенка нейтрального пола
Британскую модель обвинили в собственном похищении ради славы
Нетерпеливая клиентка получила чек с «болью в заднице»
Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
Все материалы
Последняя самостоятельная машина Mitsubishi
Каким получился Mitsubishi Eclipse Cross
Все конкуренты флагмана Cadillac в России
Какие машины на российском рынке не обрадуются появлению СТ6
Тест: советские автомобили непонятного назначения
Угадай, какую работу выполняли эти машины
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Компания Porsche показала старейший 911-й
На машинах MINI появится упрощенный логотип
В Москве нашли и сняли на видео кладбище такси
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Самый известный в России бомж-болельщик присмотрел дом в Краснодаре
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы