В Америке создали фаллоимитатор в виде пениса человека-рыбы из «Формы воды»

Американская компания XenoCatArtifacts начала выпускать фаллоимитаторы, вдохновленные фильмом Гильермо дель Торо «Форма воды».

Секс-игрушка ручной работы представляет собой пенис героя картины, гуманоидной амфибии. Длина изделия составляет 6 дюймов — около 15 сантиметров.

Продукт получил название «Маленькая жемчужина Амазонки». Он сделан под мрамор с голубыми и золотыми вкраплениями.

Первая партия товаров была полностью распродана, однако в компании пообещали выпустить дополнительную серию к церемонии вручения премии «Оскар».

Фильм «Форма воды» рассказывает об отношениях немой уборщицы Элайзы и человека-рыбы. Лента номинирована на «Оскар» в 13 категориях, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль.

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