Человека-рыбу из «Формы воды» расстроил посвященный ему дилдо

Актер Даг Джонс, сыгравший человека-амфибию в фильме Гильермо дель Торо «Форма воды», прокомментировал появление фаллоимитатора в форме пениса его персонажа. Его слова передает The Wrap.

«Это не вполне то, на что я надеялся», — отметил Джонс. Он подчеркнул, что фаллоимитатор вряд ли соответствует тому, как по-настоящему выглядел бы пенис человека-рыбы.

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«После того, как я вложил в эту романтическую, магическую и прекрасную роль свою душу, пролил над ней кровь, пот и слезы, — последнее из того, чем я хочу запомниться, так это силиконовым отростком, который продается в двух размерах», — посетовал артист.

Ранее в феврале сообщалось, что американская компания XenoCatArtifacts начала выпускать фаллоимитаторы, вдохновленные фильмом Гильермо дель Торо. Продукт получил название «Маленькая жемчужина Амазонки».

«Форма воды» рассказывает об отношениях немой уборщицы Элайзы (Салли Хокинс) и гуманоидной амфибии, изучаемой учеными в секретной лаборатории. Картина номинирована на «Оскар» в 13 категориях, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую женскую роль. Российская премьера ленты состоялась в январе.

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