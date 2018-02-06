Музыкант появился на публике в килте, показал пенис и попал под суд

Поп-рокер Кирин Джей Каллинан обвинен в преднамеренной демонстрации полового органа на церемонии вручения музыкальной премии ARIA, австралийского аналога «Грэмми». Исполнителю грозит до шести месяцев лишения свободы, сообщает The Guardian.

Отмечается, что инцидент произошел в конце ноября 2017 года, однако обвинения Каллинану предъявили только два месяца спустя. Артист вышел на красную дорожку в килте, встал перед журналистами и фотографами, после чего показал всем пенис.

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Каллинан отказался комментировать произошедшее. После эпизода с демонстрацией полового органа поп-рокер стал персоной нон-грата на музыкальных фестивалях и публичных мероприятиях в Австралии.

Кирин Джей Каллинан начал карьеру рокера в группе Mercy Arms, которую покинул ради сольной карьеры. Он также снялся в сериале «Beршина озера».

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