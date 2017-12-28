К Рождеству нью-йоркский дом украсили гигантским пенисом

В Нью-Йорке появилась новая стрит-арт-работа шведской уличной художницы Каролины Фалкхольт, также известной под псевдонимом Блю. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает The Guardian.

Произведение, изображающее гигантский мужской половой орган, создано на брандмауэре одного из зданий на Манхэттене. Пенис размером с четыре этажа был нарисован в канун Рождества на улице Брум-стрит.

Работа была заказана местным фондом Baby Brasa и стала дополнением к выполненному ранее изображению вагины на одном из домов соседней улицы Пайк-стрит.

По словам Фалкхольт, ее произведения о том, как не стыдиться своего тела или того, кто ты есть в сексуальном плане.

Отмечается, что некоторых жителей Нижниего Ист-Сайда возмутил рисунок. Они потребовали закрасить изображение.

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