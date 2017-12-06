Фото пениса убитого рэпера Тупака выставили на продажу

Бывшая девушка хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура решила выставить на продажу фотографию его половых органов. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает TMZ.

Женщина предложила снимок аукционному дому Gotta Have Rock And Roll и надеется, что он уйдет с молотка за 7,5 тысячи долларов. В случае неудачи она готова продать изображение тому, кто предложит лучшую цену.

Кадр был сделан на одной из вечеринок в округе Марин, штат Калифорния, в 1990 году. Отмечается, что Тупак любил раздеваться на людях и пугать своим пенисом окружающих. Его девушка начала угрожать, что сфотографирует рэпера, если он не наденет штаны, и после отказа сделала снимок.

Девушка также планирует продать другую фотографию с одной из вечеринок, однако на ней Тупак полностью одет.

Тупак Шакур ― рэпер, продюсер и актер. Считается одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей всех времен. Артист был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережий США.