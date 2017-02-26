BMW убитого рэпера Тупака Шакура выставили на продажу

Автомобиль BMW, в котором был убит американский рэпер Тупак Шакур, выставлен на продажу. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает новостной портал TMZ.

Цена машины, на кузове которой сохранились следы пуль, определена в 1,5 миллиона долларов. Отмечается, что торги проводиться не будут. Издание не уточняет ни название аукционного дома, ни то, каким образом будет определен покупатель. Известно лишь, что после смерти Шакура автомобиль успел сменить несколько владельцев.

Рэпер Тупак Шакур, сидевший на пассажирском месте, был застрелен в пригороде Лас-Вегаса в 1996 году. За рулем находился рэпер Шуг Найт, он выжил. Убийц до сих пор так и не удалось найти.

В ноябре прошлого года кабельный телеканал USA Network анонсировал запуск нового проекта «Нераскрытое дело» (Unsolved). Сериал, основанный на реальных событиях, расскажет о полицейском расследовании гибели рэперов Тупака и Notorious B.I.G.

Тупак Шакур ― рэпер, продюсер и актер. Считается одним из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей всех времен. Notorious B.I.G. (настоящее имя Кристофер Уоллес, также известен как Бигги Смолз) — американский рэпер из Бруклина. Оба артиста погибли во время «войны побережий», развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережий США. Тупак был убит в 1996 году, Notorious B.I.G. — в 1997-м.