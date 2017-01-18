Лицо Тупака Шакура разместили на носках

Калифорнийская марка Stance выпустила коллекцию носков под названием Legends. Об этом в среду, 18 января, сообщает Highsnobiety.

Линейка посвящена одному из самых влиятельных американских рэперов Тупаку Шакуру. На носках отпечатан известный снимок фотографа Майка Миллера, на котором Тупак запечатлен с обнаженным торсом и в белой бандане. Коллекия уже поступила в магазине, цена пары носков — 20 долларов.

Тупак Шакур — американский рэпер, родился 16 июня 1971-го в Нью-Йорке, убит в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Весной 2017-го музыканта включат в Зал славы рок-н-ролла.

Компания Stance основана в 2010 году в Калифорнии (США). У бренда есть несколько линеек: премиальная Reserve, повседневная Casual, Performance, предназначенная для скейтбордистов и Snow — для сноубордистов. Кроме того, компания активно сотрудничает с современными художниками.