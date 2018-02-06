Полиция потребовала для расследования фотографии пениса рэпера

Нью-йоркская полиция потребовала предоставить записи с камер, на которых могут быть запечатлены половые органы американского рэпера Сидни Ройела Селби-третьего, более известного как Desiigner. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает TMZ.

Такие доказательства необходимы для продолжения расследования. Исполнителя обвиняют в эксгибиционизме.

По предварительным данным, случай произошел в январе. Во время дорожного затора артист подошел к одной из машин и снял штаны перед водителем. На записи, опубликованной в сети, неясно, действительно ли Desiigner показал пенис или остался в нижнем белье.

Как отмечает издание, 20-летний рэпер оголился дважды во время спора. Если полиции удастся найти кадры под нужным углом, ему могут предъявить обвинения в публичном проявлении похоти.

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