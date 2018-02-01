Фанатка Тупака обвинила рэпера в групповом изнасиловании

Американка Аянна Джексон заявила, что в 1993 году подверглась групповому изнасилованию рэпером Тупаком Шакуром и его друзьями. Об этом сообщает The Sun.

Женщине на тот момент было 19 лет. По ее словам, в ноябре 1993-го хип-хоп-исполнитель пригласил ее в номер отеля в Нью-Йорке. В помещении с Шакуром находились его товарищи. Музыкант и Джексон уединились в спальне, однако затем друзья пришли в их комнату.

Тупак якобы сказал Джексон, что «она ему так сильно нравится, что он решил разделить ее с приятелями». Несмотря на протесты женщины, группа разорвала на ней одежду и изнасиловала. По словам американки, в этом принимали участие Шакур и трое его друзей. Менеджер рэпера Чарльз Фуллер наблюдал за происходящим.

Тупак Шакур считается одним из самых влиятельных рэперов всех времен. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США. В конце декабря 2017 года стала известна судьба пистолета, из которого был якобы застрелен музыкант.

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