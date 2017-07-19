Культура
 

Мадонна опротестовала продажу ее нижнего белья и письма от Тупака на аукционе

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Мадонна
Мадонна

Нью-Йоркский суд запретил выставлять на аукцион личные вещи певицы Мадонны, включая ее трусы, фото со стриптизером и письмо от рэпера Тупака. Исполнительница объявила, что предметы были украдены из ее дома, пишет газета New York Daily News.

Вещи аукционному дому предоставила бывшая подруга Мадонны Дарлин Луц. По словам певицы, женщина похитила их, когда помогала ей переезжать. Она назвала произошедшее возмутительным.

На торгах планировалось выставить 120 принадлежащих Мадонне лотов. Среди них — нижнее белье и расческа певицы, личные фотографии, на которых она обнимается со стриптизером на девичнике, а также адресованное ей письмо от рэпера Тупака, написанное им в тюрьме. В послании чернокожий хип-хоп-исполнитель объясняет Мадонне, что они не могут встречаться, потому что отношения с белой женщиной повредят его профессиональной репутации и карьере.

Отмечается, что 58-летней артистке удалось опротестовать продажу 22 предметов из коллекции.

Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в США. Записала 13 альбомов. В декабре 2016-го журнал Billboard признал ее женщиной года.

Тупак Шакур — один из самых влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории. Он был убит в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между рэперами Восточного и Западного побережий США.

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