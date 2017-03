Снуп Догг включит покойного Тупака в Зал славы рок-н-ролла

Американский рэпер Снуп Догг станет представителем своего друга, хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура, на церемонии включения последнего в Зал славы рок-н-ролла. Об этом сообщает Rolling Stone.

Мероприятие состоится 7 апреля в Бруклине в Нью-Йорке. Как пишет издание, на церемонии Снуп Догг вместе с рэпером Доктором Дре исполнят в честь Тупака три композиции.

Снуп Догг и Тупак вместе работали над треком 2 of Amerikaz Most Wanted с альбома Шакура All Eyez on Me. Также считается, что именно Снуп Догг привел Тупака на лейбл Death Row, где вышли его наиболее популярные диски.

О том, что Шакура введут в Зал славы рок-н-ролла, стало известно в декабре. По правилам организации, музыкант может быть включен в почетный список не ранее, чем через 25 лет после выхода дебютной пластинки. Первый релиз Тупака 2Pacalypse Now увидел свет в 1991 году.

В 2017 году в Зал славы также попадут группы Pearl Jam, Journey, Yes и Electric Light Orchestra.

Тупака Шакура признают одним из самых влиятельных рэперов в истории. Он погиб в 1996 году во время «войны побережий», развернувшейся между хип-хоп-исполнителями Восточного и Западного побережий США.

Зал славы рок-н-ролла — организация и музей в Кливленде (штат Огайо), основанный в 1983 году. Среди первых включенных в список артистов — Чак Берри, Джеймс Браун и Рэй Чарльз.