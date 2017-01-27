Трамп назвал Мадонну отвратительной

Президент США Дональд Трамп раскритиковал певицу Мадонну за ее выступление во время женского марша протеста в Вашингтоне. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам главы государства, нецензурными высказываниями в его адрес артистка навредила репутации протестной акции. Он назвал поступок певицы позорным для США, а саму Мадонну — отвратительной.

Артистка выступила на женском марше против Трампа 21 января. Речь певицы изобиловала матерными выражениями. Она «послала» республиканца и призналась, что думала о том, чтобы «взорвать Белый дом».

Позже Мадонна объяснила свое поведение. По ее словам, она хотела «приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились».

Акции против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании и других странах. Сам президент отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.