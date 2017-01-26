Синди Лопер раскритиковала матерную речь Мадонны на женском марше

Американская певица и актриса Синди Лопер осудила артистку Мадонну за ее высказывания во время женского марша протеста в Вашингтоне. Слова Лопер приводит Entertainment Weekly.

«Не думаю, что ее речь пошла нам на пользу. Злоба не лучше ясности и человечности. Криком невозможно изменить чье-либо сознание, он только напрягает людей», — сказала певица.

В качестве положительного примера выступления она привела речь актрисы Скарлетт Йоханссон. «Это было доходчиво и красноречиво», — отметила Синди Лопер.

21 января Мадонна и Йоханссон приняли участие в женском марше протеста против нового президента США Дональда Трампа. Речь певицы изобиловала матерными выражениями. Позже Мадонна сочла нужным объяснить свое поведение, заявив, что хотела «приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились».

Акции против Трампа, вступившего в должность президента 20 января, прошли в США, Канаде, Великобритании и других странах. Сам президент отреагировал на происходящее в Twitter, задавшись вопросом, почему участники протестов не голосовали на выборах.