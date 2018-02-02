Российский школьник послушал трек Gucci Gang 101 раз подряд

«Яндекс.Музыка» ко Дню сурка выяснила, какие песни россияне слушают на повторе чаще всего. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 февраля.

«В качестве репитов мы учитывали только непрерывные повторы одного и того же трека — и выявили слушателей-рекордсменов по этому показателю, а также собрали плейлист из самых повторяемых композиций», — говорится в сообщении.

Лидером среди аудитории до 18 лет оказался подросток из Краснодара. Он 101 раз подряд послушал трек Gucci Gang американского рэпера Lil Pump. Среди совершеннолетней аудитории на первой строчке оказался житель Екатеринбурга. Он 253 раза без перерыва послушал песню «В лесу родилась елочка», которую продолжает проигрывать до сих пор.

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День сурка отмечают в США и Канаде 2 февраля. Во время праздника люди пытаются предсказать начало весны по выходу животного из домика. По традиции считается, что если сурок увидит тень и сразу же вернется в нору, то зима продлится еще шесть недель. Если же из-за пасмурной погоды тени не будет, и животное останется на поверхности, то весна будет ранней.

В 1993 году вышел фильм «День сурка», повествующий о телеведущем, который вынужден снова и снова переживать 2 февраля. Главную роль в картине исполнил Билл Мюррей.

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