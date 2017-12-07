Песней года стал хит украинской группы

Apple Music и iTunes составили сводные чарты самых прослушиваемых песен в России в 2017 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 декабря.

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«Главным хитом 2017 года в России как в iTunes, так и в Apple Music стал трек "Тает лед" группы "Грибы". Песня и клип появились одновременно в марте 2017 года. Трек держался на первом месте в iTunes в течение шести недель подряд, а из топ-10 в Apple Music не выходил на протяжении 10 недель. Несмотря на закрытость группы для прессы, многочисленные пародии и каверы на песню продолжали подогревать к ней интерес слушателей», — говорится в сообщении.

В топ-30 2017 года по числу продаж и стримов также попали композиции таких исполнителей, как Луис Фонси, Эд Ширан, Лобода, Макс Барских, MiyaGi & Эндшпиль, Баста, Imagine Dragons, Егор Крид и Clean Bandit.

Ранее в декабре сообщалось, что один из пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» за последние девять месяцев включил песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» 1513 раз, то есть в среднем он слушал ее примерно пять раз в день.