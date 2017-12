Россиянин почти год слушал «Тает лед» по пять раз в день

Один из пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» за последние девять месяцев включил песню «Тает лед» группы «Грибы» 1513 раз, то есть в среднем он слушал ее примерно пять раз в день. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

По подсчетам сервиса, композиция «Тает лед» стала пятой по популярности среди россиян в 2017 году. В списке русскоязычных песен она оказалась на втором месте и стала первой в жанре хип-хоп.

Аналитики также рассказали о москвичке Натальи Юркень, которая с января включала хит Shape of You Эда Ширана 1213 раз (около трех раз в день). «Shape of You каждый раз включаю осознанно, так как под нее очень хорошо работается. Музыка спокойная и мелодичная, плюс у Эда приятный тембр голоса. В последнее время полюбилась акустическая версия», — отметила Юркень.

Трек Shape of You оказался лидером по прослушиваниям среди жителей России в 2017-м. Хит Эда Ширана также занял первое место в летнем рейтинге «Яндекс.Музыки».