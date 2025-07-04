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05:17, 4 июля 2025Бывший СССР

Украинский солдат сдался в плен через 10 дней после прибытия на позицию

ТАСС: Солдат ВСУ сдался в плен через 10 дней после прибытия в Сумскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр рассказал, что сдался в плен российским военнослужащим спустя 10 дней после прибытия на позицию в Сумской области. Его слова приводит ТАСС.

Солдат рассказал, что пробыл дней десять на позиции, а потом в плен сдался. «В тот день сначала с дрона сброс был, потом начался минометный обстрел. Нашу позицию штурмом взяли — я и сдался в плен», — сообщил он.

Украинский военный рассказал, что проходил обучение в течение 45 дней. После этого несколько групп отправили на позиции у села Яблоновка, а на следующий день доставили на основные точки.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ Александр Постоенко прошел 100 километров, чтобы сдаться в плен российским солдатам. Он преодолел путь примерно за 20 дней.

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