Украинский солдат сдался в плен через 10 дней после прибытия на позицию

ТАСС: Солдат ВСУ сдался в плен через 10 дней после прибытия в Сумскую область

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр рассказал, что сдался в плен российским военнослужащим спустя 10 дней после прибытия на позицию в Сумской области. Его слова приводит ТАСС.

Солдат рассказал, что пробыл дней десять на позиции, а потом в плен сдался. «В тот день сначала с дрона сброс был, потом начался минометный обстрел. Нашу позицию штурмом взяли — я и сдался в плен», — сообщил он.

Украинский военный рассказал, что проходил обучение в течение 45 дней. После этого несколько групп отправили на позиции у села Яблоновка, а на следующий день доставили на основные точки.

Ранее бывший военнослужащий ВСУ Александр Постоенко прошел 100 километров, чтобы сдаться в плен российским солдатам. Он преодолел путь примерно за 20 дней.

