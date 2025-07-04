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01:21, 4 июля 2025Бывший СССР

Cолдат ВСУ 20 дней шел пешком для сдачи в плен ВС России

Cолдат ВСУ прошел пешком 100 километров, чтобы сдаться в плен ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Сбежавший из 91-й отдельной охтырской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) военный Александр Постоенко более 20 дней шел пешком к российским позициям, чтобы сдаться в плен. Об этом пишет ТАСС.

По словам солдата, он преодолел около 100 километров и прошел линию фронта. «Ходил я 20 дней — Запорожье, Днепропетровск, потом опять в Запорожье попал, потом вышел на Искру на Донецкую область», — отметил он.

Как указал бывший боец ВСУ, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Днепропетровской области забрали его на службу в ВСУ прямо на улице.

После сдачи в плен Постоенко вступил в ряды добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря и сейчас готовится к выполнению боевых задач по освобождению от украинских войск территории Новороссии.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал украинцев сопротивляться сотрудникам ТЦК.

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