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05:30, 25 июня 2026Путешествия

Россиянка посоветовала брать на отдых в Египет и Турцию восемь вещей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Oleg_P / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, часто путешествующая по Турции и Египту, назвала восемь вещей, которые сделают отдых в местных отелях более комфортным. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор материала посоветовала соотечественникам брать в самолет не обычную воду, а напитки или шипучки с электролитами. Они помогают организму восстановиться в жару или во время долгих перелетов.

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Коновалова также отметила, что отели в Турции и Египте, у которых хорошая звукоизоляция в номерах, можно буквально пересчитать по пальцам. Она рекомендовала россиянам брать с собой беруши. «Из-за тонких стен слышно соседей. Щель под порогом — источник шума из коридора. Что уж говорить о дискотеках под окнами», — напомнила путешественница.

Полезными вещами для любых путешествий девушка назвала адаптар-переходник, который подойдет к любым розеткам, и дорожную веревку для сушки белья. Чтобы избавиться от лишнего света по утрам, блогерша рекомендовала класть в чемодан маску для сна, а для быстрого засыпания воспользоваться спреем с расслабляющим ароматом, которым можно опрыскать подушку.

«У меня много подписчиков, которые обожают отдыхать в Турции летом, но плохо переносят жару. От них я узнала о существовании компактных вентиляторов, которые можно носить с собой непрерывно. Если его недостаточно, есть еще более мощное средство для охлаждения — портативный увлажнитель для лица. Он распыляет воду очень мелко, поэтому объема резервуара хватает на несколько распылений», — добавила россиянка.

Ранее Коновалова описала поведение поляков на курорте Турции фразой «злятся на русское окружение». Она отметила, что жители Польши злятся, когда их принимают за русских.

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