Россиянка описала поведение поляков на курорте Турции фразой «злятся на русское окружение»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на популярном у соотечественников курорте Турции Кемер и описала поведение отдыхавших там поляков фразой «злятся на русское окружение». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации гуляла с молодым человеком в центральном районе города и услышала ругань. Затем из лавки пляжных товаров выскочил мужчина. Россиянка спросила у продавца, что произошло, и тот в ответ рассказал о неприятном инциденте в его магазине.

«Этот парень внешне очень похож на туристов из России. Я спросил у него на русском языке, из какого он города. Тот промолчал. Я стал гадать. "Москва? Санкт-Петербург?" А он как разорался…» — процитировала собеседника Коновалова.

Продавец пояснил, что посетитель оказался поляком и очень разозлился, что его приняли за русского. «Я не ожидал такой злобной реакции — даже не до конца понял, что он еще кричал. Что-то о том, как ему надоело, что все вокруг общаются только на русском, и что повсюду русская музыка», — добавил турок.

Блогерша отметила, что это не единичный случай возмущения поляков в Кемере, который «заточен» под туристов из России. Она призналась, что часто встречает в отзывах на отели негативные комментарии жителей этой европейской страны о «дискриминации». По словам соотечественницы, поляков злит, что не все сотрудники знают английский язык и упорно обращаются к ним на русском языке. Кроме того, их напрягает русская музыка, которую часто включают и днем, и на дискотеках.

«Лично я считаю, что поляки, которые злятся на русское окружение в Кемере, виноваты сами. Надо хоть немного готовиться к поездкам и понимать, куда ты едешь. Можно же выбрать другой курорт — в Турции их полно! И зачем беситься, если кто-то не угадывает твою национальность?» — задалась вопросом автор.

Ранее эта же тревел-блогерша встретила в одном из ресторанов турецкой Аланьи британца, который пожаловался ей на «худший опыт в жизни» во время отдыха в отеле с россиянами. Мужчину возмутило, что европейцев в том месте «ни во что не ставили».