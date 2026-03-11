Британец описал отдых в отеле Турции фразой «повсюду русские, это катастрофа»

Путешественница Саша Коновалова встретила в одном из ресторанов турецкой Аланьи британца, который пожаловался ей на «худший опыт в жизни» во время отдыха в отеле с россиянами. Его историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Мужчина рассказал, что летом 2025 года они с супругой жили в пятизвездочном отеле Lonicera Resort & Spa, который чаще выбирают туристы из России, а не иностранцы. «Я хочу сказать, что у нас с женой был худший отдых в Турции! Повсюду русские — это катастрофа, я чуть с ума не сошел! Европейцев в этом отеле ни во что не ставят», — такими фразами описал свой опыт собеседник Коноваловой.

Британец пояснил, что мало кто из персонала говорил на каком-либо языке, кроме турецкого и русского, в ресторане постоянно были толпы, а дети их друзей скучали в мини-клубе, так как тоже ничего не могли понять.

«Русская речь, русская музыка, русские тусовки — настоящая дискриминация европейцев. Худший отель в жизни!» — посетовал иностранец.

Автор публикации отметила, что мужчина говорил с улыбкой, шутками и смешками и не хотел никого обидеть, однако ей все равно захотелось побыстрее закончить этот разговор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала об интересующих иностранцев вопросах о России. Самая частая тема, которую они поднимали во время диалогов, — это русские морозы.

