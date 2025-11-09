Тревел-блогерша рассказала об интересующих иностранцев вопросах о России

Российская путешественница Саша Коновалова рассказала об интересующих иностранцев вопросах о родине. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она подчеркнула, что общалась преимущественно с жителями теплых стран — Турции, Египта, Таиланда и прочих. «Важно сказать, что эти вопросы они задают в доверительной беседе. То есть это не мимолетная беседа с продавцом или официантом. Это не общение на бегу, а полноценный разговор», — добавила блогерша.

Так, самая частая тема — это русские морозы. По словам путешественницы, за границей до сих пор жив стереотип о том, что в России люди «полгода сидят в снегу». Также Коновалова отметила, что иностранцы часто восхищаются российскими городами. «А потом спрашивают, каково нам жить в такой красивой стране. Не ходим ли мы непрерывно с открытыми от восхищения ртами», — пишет автор блога.

Частой темой для разговора, по словам путешественницы, является красота россиянок. Люди за границей отмечают, что туристки из Европы ходят на пляж в удобной одежде, а девушки из России — «как на подиум», пишет она. «Кстати, это комплимент, а не просто недоумение. Они действительно нами восхищаются (не только мужчины, но и женщины)», — делится Коновалова. При этом жителей зарубежья также удивляет серьезность россиян. «Почему вы такие серьезные всегда? Мало кто улыбается просто так», — спрашивают у меня иностранцы», — вспоминает туристка.

Многие из них не понимают определенные блюда русской кухни. Так, рассказывает Коновалова, турки удивляются, зачем нужно есть сырую рыбу — селедку. Вопросы возникают касаемо кефира, холодца и окрошки.

Ранее российская путешественница Елена во время поездки в Германию пообщалась с местными жителями, которые назвали некоторые пугающие их привычки ее соотечественниц. Немцы отметили, что русские девушки вкладывают в домашнюю еду целую философию и готовят слишком много блюд для одного приема пищи.