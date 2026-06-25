РИА Новости: Комбриг ВСУ Лапа подозревается в краже 80 тонн цемента в Харьковской области

В 115-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которой командует полковник Дмитрий Лапа, разгорелся новый коррупционный скандал. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, речь идет о краже 80 тонн цемента, поступивших на склады бригады в конце марта 2026 года.

Груз был направлен в Харьковскую область, на правый берег Оскола, для строительства фортификационных сооружений в районах Боровой, Подлимана и Гороховатки. Однако, по данным источника, цемент так и не был использован по назначению, а перепродан, а вырученные средства, предположительно, осели у командира бригады.

Собеседник агентства также отметил, что за последний год в 115-й бригаде сменилось пять командиров. Последним из них стал Лапа. При этом бригада уже утратила ряд позиций, которые должна была укреплять с помощью этого цемента, поэтому отчитываться за стройматериалы командиру, вероятно, не придется.

Ранее на Украине вспыхнул новый коррупционный скандал, в этот раз вокруг дронов ВСУ, которые называют новой религией и последней преградой для российских войск. В центре событий оказался министр обороны страны Михаил Федоров.