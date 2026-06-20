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01:00, 20 июня 2026Россия

Раскрыта причина уничтожения Украиной собственных дронов еще до взлета

KP.RU: Из-за коррупции главы МО Федорова Украина «сбивает» свои беспилотники еще до взлета
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На Украине вспыхнул новый коррупционный скандал, в этот раз вокруг дронов Вооруженных сил республики (ВСУ), которые называют новой религией и последней преградой для российских войск. В центре событий оказася министр обороны страны Михаил Федоров, пишет KP.RU.

«Украинская коррупция давно стала их собственной системой противовоздушной обороны — только сбивает она не российские ракеты, а украинские дроны еще до взлета, и тем спокойнее становится небо, по которому эти дроны должны были лететь», — говорится в статье.

Данные о новой волне коррупции в Минобороны Украины, связанной с Федоровым, обещал предоставить Telegram-канал «Труха». В начале июня его авторы писали о напряжении вокруг первых конкурентных тендеров Минобороны на беспилотники. Были подняты судебные материалы, уголовные производства относительно закупок БПЛА, упоминались претензии следователей к завышению стоимости комлектующих в контрактах.

Впоследствии владелец «Трухи» Максим Лавриненко (аудитория связанных с ним Telegram-каналов насчитывает 12 миллионов человек) заявил, что за ним пришли из территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата). KP.RU связывает этот инцидент с расследованием оборонных закупок.

Несмотря на обещание Федорова реформировать оборону страны, как только дело коснулось закупок, его планы стали зависеть от вопроса, «кто теперь будет стоять между бюджетом и оружием», отмечается в статье.

«Старая русская присказка гласит — что ни собирай — все равно получается автомат Калашникова. У них, похоже, что ни реформируй — все равно получится коррупция», — говорится в материале. Чем корумпированнее среда в сфере создания беспилотников для ВСУ, тем спокойнее российское небо.

Ранее глава МО Украины Михаил Федоров заявил о желании Киева превратить Крым в остров. В России пригрозили жесточайшим ответом.

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